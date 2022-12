Mau tempo. Chuva forte e persistente prevista até quinta-feira

Durante a conferência de imprensa desta segunda-feira, onde foi feito um balanço e as perspetivas para os próximos dias relativamente ao mau tempo, a Proteção Civil anunciou que as previsões apontam para a“Mantemos a tendência para os próximos dias de continuação do padrão meteorológico, com passagens sucessivas de sistemas frontais associados a ventos fortes e precipitação persistente e forte”, disse André Fernandes, comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

São esperadas rajadas até 80 quilómetros por hora e localmente 120 quilómetros por hora na região sul na manhã de terça-feira.

A Proteção Civil pede, por isso, à população que se evitem as zonas ribeirinhas.

André Fernandes afirmou que não são expectáveis situações gravosas no Douro, mas recomenda não circular junto à linha de costa.







Nos distritos de Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo, onde ocorreu, na manhã desta segunda-feira, um agravamento do estado do tempo, a situação vai melhorar e durante a tarde será analisada a possibilidade de desagravar o nível de alerta laranja.



, nomeadamente Aveiro, Braga, Porto e Viana do Castelo, a maioria devido a inundações provocadas pela queda de precipitação intensa e queda de árvores. Estiveram envolvidos 346 operacionais.O comandante nacional da ANEPC adianta que neste momento, “a situação tende a normalizar”.