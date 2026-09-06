Mau tempo. Chuva forte, granizo, trovoada e vento forte no norte e centro

Mau tempo. Chuva forte, granizo, trovoada e vento forte no norte e centro

Um fenómeno meteorológico extremo atingiu várias zonas do norte e centro do país. No distrito de Aveiro há registo de diversas ocorrências.

RTP /
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Em Albergaria-a-Velha, chuva intensa, granizo e ventos fortes provocaram danos materiais. Na freguesia de Branca, há inundações, queda de árvores, e vários estragos em habitações e carros.

Localidades como Oliveira de Azeméis, Vale de Cambra e Arouca também foram atingidas por chuvas e granizo intenso.

No distrito de Vila Real, em Vila Pouca de Aguiar, houve episódios de trovoada muito forte. A chuva intensa provocou várias inundações.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram ruas onde a circulação teve de ser feita com mais cuidado.
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