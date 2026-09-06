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Mau tempo. Chuva forte, granizo, trovoada e vento forte no norte e centro
Um fenómeno meteorológico extremo atingiu várias zonas do norte e centro do país. No distrito de Aveiro há registo de diversas ocorrências.
Localidades como Oliveira de Azeméis, Vale de Cambra e Arouca também foram atingidas por chuvas e granizo intenso.
No distrito de Vila Real, em Vila Pouca de Aguiar, houve episódios de trovoada muito forte. A chuva intensa provocou várias inundações.
Vídeos publicados nas redes sociais mostram ruas onde a circulação teve de ser feita com mais cuidado.