Mau tempo. Chuva intensa provoca inundações e estragos no norte e centro de Portugal

No distrito de Vila Real, o mau tempo, a chuva intensa e a queda de granizo inundaram estabelecimentos comerciais e casas particulares, tendo ainda arrastado detritos para várias estradas da região.



Em Pinhão, no concelho de Alijó, a avenida da vila e a zona ribeirinha foram afetados. A proteção civil municipal confirma que se verificaram “quedas de terras e muita água acumulada”, que afetaram a zona da estação ferroviária e provocaram várias inundações.



O cenário é semelhante em Sabrosa, com o mau tempo a afetar principalmente o centro da vila. Há registo de inundações de casas particulares e comerciais.

Em Vila Pouca de Aguiar verificaram-se pequenas inundações e constrangimentos no centro da vila. A chuva, que apareceu a meio da tarde de quinta-feira, foi intensa e acompanhada de uma forte queda de granizo.O segundo comandante distrital de operações de socorro de Vila Real explicou à Lusa que caiu “muita chuva num curto espaço de tempo”. Prevê-se que haja estragos para a agricultura, nomeadamente ao nível das hortícolas e nas vinhas do Douro.Os técnicos da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte vão esta sexta-feira para o terreno fazer um levantamento dos prejuízos causados pelo granizo e chuva intensa nas vinhas e pomares do Douro.Segundo a agência Lusa, a Direção Regional alertou já os produtores para começarem imediatamente a aplicar um tratamento para ajudar a cicatrizar as videiras, nomeadamente adubo foliar com elevada percentagem de cálcio.A DRAPN salientou que o tratamento é "tanto mais eficaz quanto mais rapidamente for efetuado".O mau tempo provocou ainda constrangimentos em Vila Real, havendo registo de pequenas inundações na cidade. Há ainda ocorrências registadas nos concelhos de Santa Marta de Penaguião, Peso da Régua e Mesão Frio.O presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio indicou que terão de ser limpas algumas estradas do concelho. Alberto Pereira considera, no entanto, que a limpeza das valetas permitiu que as consequências não fossem piores. Em declarações à Lusa, o autarca de Mesão Frio disse que as ruas chegaram a ter 15 centímetros de água.O mau tempo afetou o distrito de Braga, nomeadamente o concelho de Amares. Em muitas freguesias do concelho foram registadas ocorrências, com o granizo, a chuva intensa e os ventos fortes a provocarem danos materiais.A chuva forte chegou ainda ao distrito de Coimbra. Há registo de inundações na Lousã e em Miranda do Corvo. Na povoação de Fontaínhas, na Lousã, o temporal “derrubou seis árvores” que, por sua vez, arrastaram cabos elétricos da rede pública.A agência Lusa verificou na zona que diversas hortas, vinhas, pomares e batatais foram destruídos pelo granizo e que a água inundou diversos campos.Em Góis, houve ainda inundações, com a autarquia a decidir rebentar um dique para evitar mais cheias. A Ribeira do Sinhel galgou as margens na praia fluvial de Alvares, depois das chuvas que caíram na Serra da Lousã.Há registos de pelo menos uma casa inundada. Também uma garagem de outro edifício ficou encharcada.Para além da forte chuva que caiu na Serra da Lousã, as inundações em Alvares ocorrem depois de espaços florestais terem sido devastados pelos incêndios. A água, a lama e as pedras desceram assim as encostas de forma anómala, com o caudal da ribeira a subir muito rapidamente e a acabar por galgar as margens.Os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Viana do Castelo, Braga e Porto estão sob aviso amarelo a partir das 12h00. Este alerta deve-se à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e que poderão ser de granizo e até acompanhados de trovoada. O aviso mantém-se até às 00h00.O mau tempo das últimas horas deve-se à passagem de uma depressão pelo território nacional. O meteorologista José Eduardo Martins explicou na RTP que esta depressão apresenta um movimento lento em direção a leste, pelo que continuará a influenciar o estado do tempo esta sexta-feira.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado e aguaceiros, em especial no interior. Durante a tarde, os aguaceiros poderão ser por vezes fortes e de granizo, havendo ainda condições favoráveis à ocorrência de trovoada.O IPMA prevê uma melhoria do estado do tempo para sábado, havendo ainda possibilidade de aguaceiros e ocorrência de trovoada no norte e no centro do país.