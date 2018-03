Mau tempo. Continente sob aviso amarelo

RTP03 Mar, 2018, 11:47 / atualizado em 03 Mar, 2018, 11:59 | País

As previsões meteorológicas apontam para que a chuva, neve, vento e agitação marítima se estendam de norte para sul ao longo do dia.



De acordo com a Proteção Civil, a população vai continuar a sentir a chuva, por vezes forte e com trovoada. Mau tempo que se nota de forma mais intensa no norte do país mas que a partir do meio dia vai descer e atingir o sul a partir das 21h00.



Todo o continente está por isso sob aviso amarelo. As previsões apontam também para a queda de neve a partir dos 800/1.000 metros de altitude. Vai afetar com mais intensidade os distritos do nordeste - Vila Real e Bragança - mas estende-se à Guarda e Viseu e em todo o maciço da Serra da Estrela.



À Lusa, o comandante Pedro Arante, do Serviço Nacional de Bombeiros e da Proteção Civil (SNBPC), afirmou que a agitação marítima vai continuar forte em toda a orla costeira. Não são esperados os picos recentes de 10/12 metros mas a ondulação de sudoeste será ainda elevada, com quatro a cinco metros, pontualmente superior.



Uma vez mais, o SNBPC aconselha a população a evitar a presença em zonas junto à costa, onde as rajadas de vento também serão fortes.



Desde o dia 27 de feveiro, até esta manhã, o SNBPC registou 1.682 ocorrências, com mais incidência nos distritos de Lisboa (245 ocorrências), Viseu (212) e Faro (164).

Aviso laranja para a Madeira

O mau tempo está também a atingir a Madeira, com várias zonas sob aviso laranja, em particular por causa do vento forte que pode chegar aos 130 quilómetros por hora.



Foram mesmo canceladas todas as ligações aéreas na Madeira. Foram suspensos 16 voos esta manhã, uma situação que afetou pelo menos dois mil passageiros.



As más condições atmosféricas levaram também ao cancelamento das viagens do Lobo Marinho, o navio que assegura as ligações marítimas entre as ilhas da Madeira e Porto Santo.



A capitania do porto do Funchal emitiu um aviso de mau tempo para os mares do arquipélago, recomendando aos proprietários de embarcações que "tomem as devidas precauções por forma a que estas permaneçam nos portos de abrigo".



O aviso divulgado aponta que o vento vai soprar de qualquer direção entre os 51 e os 62 quilómetros no mar da região.



(C/ Lusa)