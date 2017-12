Mau tempo cortou acessos ao maciço central da Serra da Estrela

Uma medida de prevenção devido à queda de neve e às condições do estado do tempo.



A circulação rodoviária está encerrada desde Piornos até à Torre e desde a Torre até Lagoa Comprida.



As autoridades prevêem que, se o estado do tempo melhorar, estas estradas possam reabrir ainda hoje.



O repórter da RTP, António Nunes Farias, foi verificar se os acesso ao Maciço Central se mantêm cortados.