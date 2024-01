A depressão Irene provocou mais de 400 pedidos de ajuda, sobretudo na península de Setúbal e Área Metropolitana do Porto. A maioria foram inundações, quedas de árvores e estruturas.

Depois desta tempestade há já outra depressão a aproximar-se de Portugal, com um agravamento do estado do tempo a partir de quinta-feira.



A previsão é de chuva forte e neve.