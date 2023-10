Mau tempo. Dezenas de ocorrências no norte do país

A passagem da tempestade Aline já começou a provocar estragos, principalmente no norte do país. Há registo de dezenas de ocorrências. Na zona de Matosinhos, no Porto, uma casa ficou completamente alagada. Os estragos são visíveis em todas as divisões da habitação. Os moradores tentam agora retirar a água.

Em conferência, o comandante Carlos Marques informou que já foram registadas 70 ocorrências, mas sem causa vítimas.



"Durante esta semana houve duas depressões que estão a atingir Portugal Continental", começou por explicar o comandante Carlos Marques, acrescentando que na terça-feira foram registadas 54 ocorrências, como "quedas de árvores, quedas de estruturas e também inundações ou infiltrações".



Desde que começou a depressão Aline, que está a afetar o território nacional esta quarta-feira, já foram registadas 70 ocorrências "relativamente ligeiras".



"Não há para já vitimas a registar, portanto são ocorrências relativamente ligeiras", continuou.



Por volta das 18h00, explicou o comandante, a região do Porto foi afetada por "um pico de precipitação", o que levou a um elevado número de ocorrências.



Já Rui Moreira considera que, após as chuvas intensas que provocaram inundações em algumas zonas do Porto, "é inapropriado" as pessoas afetadas ficarem esta noite nas "habitações alagadas".



"Já conseguimos, neste momento, que as pessoas possam ser recolhidas no seminário de Vilar, em boas condições", anunciou o autarca do Porto.



Além disso, a Câmara Municipal está a concluir o "processo de conseguir estas pessoas sejam transferidas, se assim quiserem, definitivamente para casas da Domus Social, porque é um problema que se vai repetir".



De acordo com Rui Moreira, as áreas urbanas afetadas esta noite pelas inundações, "por causa destas chuvas torrenciais não tem condições de habitabilidade".