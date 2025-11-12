Mau tempo em Lisboa. Vento arranca parte do telhado de estação de Santa Apolónia

Uma parte do telhado da estação de Santa Apolónia, em Lisboa, foi arrancada ao final da manhã desta quarta-feira e voo por cima dos carros estacionados no local, devido ao vento que se fazia sentir.



De acordo com as ultimas informações, não há registo de vítimas apenas danos materiais. Não foi afetada a circulação de comboios, segundo fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

De acordo com as ultimas informações,

A situação ocorreu por volta das 11h00 devido ao vento forte, mas "a circulação ferroviária não foi afetada", adiantou a mesma fonte citada pela Lusa.



"Parte do telhado, que faz parte da estação, mas fica junto àquilo que chamamos de linha 13, soltou-se e caiu sobre viaturas estacionadas na Rua da Bica do Sapato/Calçada de Santa Apolónia", precisou a fonte.



De acordo com os Sapadores Bombeiros de Lisboa, "parte da cobertura do edifício de manutenção da Estação de Santa Apolónia, composta por chapas, soltou-se, caindo na rua, provocando danos em algumas viaturas".





A rua está, neste momento, interditada ao trânsito e no local encontram-se oito operacionais, apoiados por duas viaturas.



A Proteção Civil pediu na terça-feira à população que adote medidas preventivas face às previsões de chuva, vento e agitação marítima para os próximos dias.



Num aviso à população, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) advertiu que podem ocorrer inundações e deslizamentos de terras, com o agravamento do estado do tempo em Portugal continental, devido à passagem da depressão Cláudia.



Catorze distritos vão estar sob aviso laranja, o segundo mais grave, até quinta-feira, devido à chuva forte, anunciou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).







C/Lusa