Mau tempo. Granizo e vento forte derrubam árvores, estruturas e provocam inundações

O comandante José Miranda da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil deu conta de

As regiões mais efetadas foram os distritos de Vila Real, Bragança e Guarda.







O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou 10 distritos sob aviso amarelo até às 9 da noite: Bragança, Viseu, Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre, Évora, Beja e Faro.





Já a Proteção Civil alterou de amarelo para laranja o aviso de mau tempo até às 18h00 nos distritos da Guarda, Bragança, Castelo Branco e Vila Real. É esperada "precipitação por vezes forte, e ocasionalmente granizo, acompanhado de rajadas fortes".



A ANPC manteve os restantes distritos do continente com aviso amarelo até ao período da tarde de domingo.



Este sábado, durante a manhã, a Proteção Civil apelou à população para que tome medidas preventivas face à mudança do estado do tempo, do interior para o litoral, com previsão de precipitação, por vezes forte, acompanhada de granizo, trovoada e rajadas.





(c/ Lusa)