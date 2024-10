Foto: João Santos Costa - RTP

Dois veículos e uma casa foram afetados por este deslizamento. No total, nove habitações do concelho ficaram inundadas. Não há, no entanto, desalojados.



No local estão a decorrer trabalhos de limpeza e desobstrução das vias. O mau tempo deverá manter-se esta semana e há risco acrescido de trovoadas.