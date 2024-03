Foto: Lusa (arquivo)

Quatro carros ficaram danificados na sequência da queda da chaminé de um prédio em Alcântara. Os bombeiros continuam no local para evitar que a estrtutura desabe e cause mais danos. A Proteção Civil registou quase 300 ocorrências, nas últimas horas, em Lisboa, a maioria relacionada com quedas de árvores e de estruturas.