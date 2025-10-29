Mau tempo. Mais de 1.140 ocorrências em todo o país durante a manhã

O aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera entrou em vigor esta madrugada e prolongou-se até às 15h00. Até às 12h00, foram registadas 1.147 ocorrências em todo o país. Segundo o responsável da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), 700 ocorrências estão relacionadas com inundações, sendo que 658 ocorreram no distrito de Lisboa.

Precisamente na cidade de Lisboa, Elísio Pereira adiantou que o Regimento de Sapadores Bombeiros reportou 211 ocorrências.



O responsável da ANEPC indicou, citado pela Lusa, que a região do Algarve registou 102 ocorrências, sendo a par da Grande Lisboa e Península de Setúbal uma das zonas mais afetadas pela intempérie. Entre as 10h00 e as 12h00 houve “um acréscimo de cerca de uma centena de ocorrências”, mas representa um ritmo inferior ao registado durante a noite e a madrugada.

“A tendência é de desagravamento das condições meteorológicas”, apontou.



Até às 11h00, no Algarve registaram-se meia centena de 50 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sobretudo em Faro e Vila Real de Santo António, mas não há registo de feridos ou danos de maior.



Em Vila Real de Santo António e em Faro foram constituídos postos de comando municipais para acompanhar e fazer a coordenação operacional da situação, tendo sido mobilizados meios de outros municípios para reforçar o apoio. Em Tavira, igualmente no sotavento (leste) algarvio, também se registaram algumas inundações.





C/Lusa