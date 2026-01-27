Mau tempo: Mais de 700 ocorrências até às 20h00
Portugal continental registou até às 20:00 de hoje 713 ocorrências devido ao mau tempo, que afetaram sobre tudo a região Norte e de Lisboa e Vale do Tejo, levando ao realojamento de uma família no concelho de Oeiras.
Um deslizamento de terras colocou em perigo uma habitação em Porto Salvo, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, levando ao realojamento de uma família de dois adultos e três crianças pela autarquia, adiantou o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Pedro Araújo.
Num balanço à agência Lusa, Pedro Araújo referiu que o Norte foi a região mais afetada com 237 ocorrências, seguida de Lisboa e Vale do Tejo (215) e Centro (214).
Por tipologias, o maior número de ocorrências foi por movimento de massas e limpezas de via, com 146 cada, seguido de inundações (145), queda de árvore (145) e queda de estruturas (123), acrescentou.
No terreno estiveram empenhados 2.343 operacionais, apoiados por 997 veículos.
No balanço anterior, até às 15:00, a Proteção Civil tinha reportado cerca de 370 ocorrências.
Pedro Araújo apontou ainda que existem várias estradas submersas, quer municipais, quer nacionais, em ocorrências espalhadas pelo território e que as autoridades esperam o agravamento do mau tempo nas próximas horas e dias.
"Nas próximas horas a precipitação será forte localmente, estando agora a incidir no Minho, Douro litoral, no vale de Santarém ou na Lezíria do Tejo", adiantou.
Pedro Araújo alertou ainda para a intensificação de forma significativa do vento, com rajadas superiores a 100 quilómetros por hora, com as autoridades a terem especial atenção na noite e madrugada de terça para quarta-feira.
"[É esperado o] Aumento do número de ocorrências, os solos estão muito saturados, já não há capacidade de absorver mais água, e as raízes das árvores, os postes ou as construções ficam muito mais vulneráveis e não é preciso muito vento para que caiam", destacou.
O oficial de operações da ANEPC referiu que irá decorrer na terça-feira um `briefing` alargado com agentes de proteção civil e um conjunto de entidades, para avaliar e ponderar as medidas a adotar para o final do dia e noite de terça para quarta-feira.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) agravou hoje para vermelho os avisos devido à agitação marítima e para laranja devido à queda de neve, devido aos efeitos da depressão Joseph na passagem por Portugal continental.
Também o instituto indicou, em comunicado, que o estado do tempo previsto para a noite de terça para quarta-feira poderá "ter a necessidade de agravamento dos avisos emitidos", em especial os relacionados com o vento, aconselhando o acompanhamento das atualizações emitidas.