Mau tempo na Madeira obriga ao cancelamento de centenas de voos

A costa norte da Madeira e a ilha de Porto Santo ainda estão sob aviso vermelho por causa da agitação marítima. São os efeitos da depressão Emília que levaram também a que fosse emitido um aviso laranja por causa da chuva forte e vento que se mantém até domingo.

RTP /

Foto: Nuno Patrício - RTP

A proteção civil já registou quase 150 ocorrências. A maioria são quedas de árvores.

No aeroporto do Funchal dezenas de voos foram cancelados. Milhares de pessoas ficaram em terra e foram encaminhadas para hotéis.

No aeroporto, a equipa da RTP constatou que estavam vários passageiros só foram avisados do cancelamento dos voos em cima da hora.
