Mau tempo na Madeira obriga ao cancelamento de centenas de voos

Foto: Nuno Patrício - RTP

A proteção civil já registou quase 150 ocorrências. A maioria são quedas de árvores.



No aeroporto do Funchal dezenas de voos foram cancelados. Milhares de pessoas ficaram em terra e foram encaminhadas para hotéis.



No aeroporto, a equipa da RTP constatou que estavam vários passageiros só foram avisados do cancelamento dos voos em cima da hora.