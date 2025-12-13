País
Mau tempo na Madeira obriga ao cancelamento de centenas de voos
A costa norte da Madeira e a ilha de Porto Santo ainda estão sob aviso vermelho por causa da agitação marítima. São os efeitos da depressão Emília que levaram também a que fosse emitido um aviso laranja por causa da chuva forte e vento que se mantém até domingo.
Foto: Nuno Patrício - RTP
No aeroporto do Funchal dezenas de voos foram cancelados. Milhares de pessoas ficaram em terra e foram encaminhadas para hotéis.
No aeroporto, a equipa da RTP constatou que estavam vários passageiros só foram avisados do cancelamento dos voos em cima da hora.