Mau tempo: o que devemos fazer e evitar quando as estradas estão alagadas?
Estradas inundadas, carros submersos e viaturas arrastadas pela água - estes foram alguns dos cenários dos últimos dias, em consequência dos efeitos do mau tempo. A Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil explica como devemos atuar para evitar situações de risco.
Há muitas regiões do país que foram afetadas por inundações, em consequência da depressão Cláudia. Muitas são zonas ribeirinhas e que necessitariam de maior limpeza, como prevenção. Mas o que devemos fazer quando as estradas estão alagadas para evitar que os carros fiquem submersos?
"São zonas que estão na imediação de ribeiras", onde não corre muita água normalmente, mas que são afetadas por "estes fenómenos de precipitação intensa e cada vez mais violenta". A explicação é do vice-presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, que referiu à RTP que, nos últimos anos, há "chuvas muito mais intensas num curto espaço de tempo".
"Em muito pouco tempo chove muito", acrescentou Jorge Silva, sublinhando que é necessário "começar a planear as nossas cidades e as nossas situações exatamente para isto: saber as zonas que ficaram alagadas" e como mitigar os efeitos da devastação da subida da água.
E nas zonas urbanas, reforçou o responsável da ASPROCIVIL, deve repensar-se a necessidade "de aumentar os canais de escoamento".
Jorge Silva deixou ainda recomendações aos automobilistas quando há risco de inundações uma vez que "há várias zonas do país" que são afetadas de forma recorrente.
Para começar, os condutores devem evitar estacionar os carros em zonas que são de risco de cheia. E quanto aos veículos circulantes, os condutores devem ter em atenção que "toda a água que ultrapassa o nível do pneu" pode pôr em risco "a circulação".
"Se afetar metade da roda (...) o carro pode entrar em flutuação. E a partir desse momento, o carro pode absorver água pela entrada de ar no motor e pára - automaticamente fica em risco, fica submerso".
Por isso, os condutores vêem que estão a entrar numa zona que está alagada e as rodas ficam completamente submersas, "têm de tentar inverter a marcha e ir para uma zona que esteja mais seca" e esperar que o tempo passe, mesmo que esteja com pressa, para evitar ficar em risco e ser arrastado pela água.