Mau tempo. Oito distritos em alerta laranja da Proteção Civil

Foto: Pedro Nunes - Reuters

Entre as 21h00 desta segunda-feira as 9h00 de terça esperam-se, por todo o país, períodos de chuva persistente e por vezes forte, com possibilidade de trovoadas e intensas rajadas de vento. Oito distritos, entre os quais a capital, vão estar sob alerta laranja da Proteção Civil.