Mau tempo: oito distritos sob aviso laranja

Os distritos de Viseu, Guarda, Santarém, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra estão sob aviso laranja devido à chuva persistente, por vezes forte, acompanhada de vento.

Também devido à chuva estão sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Porto, Vila Real, Setúbal e Portalegre.

As previsões são de chuva, por vezes forte e persistente, em especial na região Centro, diminuindo gradualmente de intensidade e frequência de norte para sul, e de vento com mais intensidade na faixa costeira ocidental e nas terras altas.

Na região Norte, o céu deverá estar muito nublado, com abertas no litoral a partir da manhã e no interior a partir da tarde.

O IPMA regista também uma descida global da temperatura mínima.

Para o Centro, prevê-se céu muito nublado, com abertas a partir do final da tarde e chuva, por vezes forte e persistente, diminuindo gradualmente de intensidade e frequência do litoral para o interior a partir da manhã.

Está previsto vento fraco a moderado (até 30 quilómetros por hora) do quadrante oeste, por vezes forte (até 40 km/hora), com rajadas até 60 km/h, na faixa costeira até ao início da manhã e nas terras altas até ao meio da tarde, rodando gradualmente para norte/noroeste.

Para o sul, a previsão é de céu muito nublado ou encoberto, com abertas no sotavento algarvio e períodos de chuva, "podendo ser por vezes forte", mas, em geral, "fraca e mais provável a partir do final da tarde no Algarve", referiu o IPMA, em comunicado.

Na Grande Lisboa, o céu muito nublado dará lugar a abertas a partir do final da tarde e a chuva vai diminuir de intensidade e frequência também a partir da tarde.

No Grande Porto, prevê-se idêntica melhoria já a partir desta manhã.

Dezenas de ocorrências devido à chuva

A maioria das ocorrências registadas, entre as 00h00 e as 07h00 deste sábado, foram inundações, num total de 43, disse à Lusa José Rodrigues, da ANEPC, adiantando não se terem registado vítimas ou danos graves devido à chuva.



Além de inundações, a maioria das ocorrências foram devido a queda de árvores e a necessidade de limpeza das vias, adiantou a ANEPC.



As operações mobilizaram 244 operacionais, apoiados por 96 veículos.

C/Lusa