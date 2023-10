Mau tempo. Porto fecha avenidas D. Carlos I e Gustavo Eiffel a partir das 21

"Por precaução e para salvaguarda da segurança de pessoas e bens, a circulação automóvel e pedonal na Avenida de Dom Carlos I, na zona da barra do Douro, irá ser interrompida a partir das 21:00 de hoje", pode ler-se numa nota oficial publicada no `site` da autarquia.

Também hoje à noite, "e pelos mesmos motivos, a circulação automóvel e pedonal na Avenida Gustavo Eiffel será interrompida a partir das 23:00 de hoje", cortando a artéria entre a Ribeira e o Freixo.

Em ambos os casos, "o trânsito será restabelecido logo que estejam reunidas condições de segurança, sendo efetuada uma reavaliação da situação durante o dia 18 de outubro, quarta-feira".

"O Serviço Municipal de Proteção Civil avisa para a existência de previsões que apontam para um agravamento das condições meteorológicas a partir da madrugada desta segunda-feira e que se poderão prolongar até ao final da semana, nomeadamente, precipitação forte, vento forte e agitação marítima", assinala a autarquia na nota publicada hoje.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), "encontram-se previstos períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, durante o dia de amanhã [terça-feira], 17 de outubro -- Avisos Amarelo e Laranja", com períodos mais críticos previstos entre 15:00 de dia 17 (terça-feira) e as 00:00 de dia 18 de outubro (quarta-feira).

Quanto ao vento, será do quadrante sul "com rajadas até 85 km/h, sendo até 100 km/h nas terras altas e encontra-se previsto entre as 00:00 e as 18:00 de amanhã, terça-feira, dia 17 de outubro".

Já quanto à agitação marítima, o Porto "estará sob aviso amarelo, com ondas de oes-sudoeste com 4 a 5 metros, entre 03:00 e as 06:00 de dia 17, terça-feira, passando a aviso laranja, com ondas de oes-sudoeste com 5 a 5,5 metros, podendo atingir a altura máxima de 10 metros, até às 21:00".