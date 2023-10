Nuno Lopes, chefe da divisão de Previsão Meteorológica e Vigilância do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, explicou à RTP que a "superfície frontal" que atingiu a região norte durante a tarde de quarta-feira transitou para a região centro, mas vai perder intensidade.

A partir da manhã desta quinta-feira, haverá um agravamento do estado do tempo. "O vento é outro fator que irá perturbar a situação", principalmente no sul do país.



Espera-se que a situação vá melhorando até ao final do dia de quinta-feira.