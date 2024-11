Foto: Alex Dukhanov - Unsplash

Os distritos de Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga vão estar sob aviso amarelo esta sexta-feira devido à previsão de chuva. Ouvida pela Antena 1, Maria João Frada, meteorologista do IPMA, deixou o aviso de possibilidade de chuvas fortes e trovoada no litoral norte e centro.