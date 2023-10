Mau tempo. Proteção Civil regista uma centena de ocorrências de madrugada

Até às 22h30 de quarta-feira, haviam sido registadas cerca de 700 ocorrências. A região do Grande Porto foi a mais afetada por inundanções e quedas de árvores e estruturas.Ouvido pela rádio pública, o comandante José Miranda, da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, descreve uma madrugada com menos pedidos de ajuda.Nas próximas horas, a previsão é de que no resto do território haja um agravamento das condições meteorológicas, como explicou à RTP Nuno Lopes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.