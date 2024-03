Mau tempo. Proteção Civil registou 349 ocorrências num dia

A Grande Lisboa e a Área Metropolitana do Porto foram as regiões mais afetadas.

A Proteção Civil diz que não há registo de danos ou vítimas.





Já entre as 00h00 e as 08h00 deste sábado, o número reduziu bastante: foram 36 as ocorrências neste período, tendo-se concentrado sobretudo na região Norte.





Destas ocorrências, 20 foram limpezas de via, referiu à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Oito registaram-se na Área Metropolitana do Porto.



Não houve danos materiais significativos nem vítimas, destacou.