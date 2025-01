O mau tempo provocou inundações por todo o pais e as autoridades receberam centenas de pedidos de ajuda. Algumas estradas e túneis ficaram inundados, algumas pessoas tiveram de ser resgatadas e até uma ambulância ficou retida por causa da subida repentina das águas.

Em Viana do Castelo, o Hospital de Santa Luzia foi obrigado a adiar várias cirurgias.



Os distritos de Viana do Castelo e do Porto foram os mais afetados.