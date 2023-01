Mau tempo. Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real em alerta laranja

Até domingo, a chuva vai manter-se com períodos de maior gravidade. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê uma manhã de domingo difícil nos distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga e Vila Real, que vão estar em aviso laranja até às 12h00.