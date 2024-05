Maus hábitos alimentares resultaram em mais de dez mil mortes em 2021

Um relatório da Direção Geral da Saúde refere que a alimentação inadequada foi responsável por mais de dez mil mortes em 2021, quase 10% do total de mortalidade do país.



O baixo consumo de cereais integrais, o excesso de consumo de carne vermelha e processada são os fatores que mais contribuem para a perda de anos de vida saudável.



A este fenómeno soma-se o excesso de peso e a obesidade, com um aumento de quase 30% nos últimos 20 anos. A Saúde Pública fala numa epidemia em que obriga a mudança de políticas de saúde.