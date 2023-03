Maus tratos em Bragança. Ministério Público confirma investigação

O inquérito foi instaurado depois dos vários relatos e documentos revelados aqui no programa.



Há duas semanas mostrámos a realidade em que vivem 68 pessoas com deficiência, no Centro de Educação Especial de Bragança.



Neste últimos dias encontrámos mais problemas de gestão.



A RTP apurou que quase todos os edifícios da Misericórdia de Bragança não cumprem as normas de segurança contra incêndios e não têm a devida certificação imposta pela lei.