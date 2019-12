Médica agredida. Ordem reclama medidas, tutela condena violência

“Ao tomar conhecimento da agressão ocorrida no Serviço de Urgência do Hospital de Setúbal contra uma profissional de saúde, o Ministério da Saúde reitera a condenação de todos os atos de violência, nomeadamente contra os profissionais que se encontram no exercício de funções assistenciais”, lê-se numa nota publicada no portal do Serviço Nacional de Saúde O caso teve lugar na passada sexta-feira no Serviço de Urgência do Hospital de São Bernardo.Em comunicado , a Ordem classificava ontem estes acontecimentos como “absolutamente inaceitáveis, recordando tratar-se de um alegado crime público., afirmou o bastonário Miguel Guimarães.

A Ordem dos Médicos assinala que os casos de violência contra profissionais de saúde estão a aumentar, lamentando que tal “aumento exponencial da violência seja mais um sinal de que o Serviço Nacional de Saúde não está bem”.



Também o Sindicato Independente dos Médicos repudiou a agressão e declarou-se solidário com “a médica barbaramente agredida”, que teve de ser submetida a uma intervenção cirúrgica de urgência, no Hospital de São José, em Lisboa, por causa de uma lesão oftalmológica.O SIM enfatiza mesmo um “veemente protesto por, mais uma vez, este crime público ser encarado por parte de alguns protagonistas do sistema de justiça com alguma ligeireza restituindo o agressor à liberdade e perpetuando o sentimento de impunidade”.- à exceção dos doentes laranja e vermelhos - em solidariedade para com as vítimas e até que estejam restabelecidas plenas condições de segurança”, prossegue o comunicado da estrutura sindical De acordo com a edição de sábado do, a médica, de 65 anos, foi esbofeteada e espancada na unidade hospitalar de Setúbal por uma mulher de 25 anos, que ficou em liberdade.A agressão terá decorrido do facto de a médica ter informado a agressora de que não estava grávida e que poderia, como tal, esperar pelo exame na sala de espera.

c/ Lusa