Médica detida por receitar medicamentos antidiabéticos para emagrecimento

A Polícia Judiciária deteve a médica Graça Vargas por receitar de medicamentos antidiabéticos para fins de emagrecimento, como Ozempic.

As autoridades estão a fazer buscas na clínica de Graça Vargas. A médica foi detida pela PJ, esta quarta-feira, por receitar milhares de medicamentos antidiabéticos para fins de emagrecimento, como o Ozempic.

A profissional de saúde é suspeita de passar receitas de Ozempic a falsos diabéticos. Graça Vargas terá atestado que os utentes eram diabéticos para terem comparticipação de medicamentos para a diabetes, quando o objetivo era emagrecer.

De acordo com a investigação, a médica prescereveu mais de nove milhões de Ozempic.

