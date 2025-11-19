Médica detida por receitar medicamentos antidiabéticos para emagrecimento

(em atualização)





As autoridades estão a fazer buscas na clínica de Graça Vargas. A médica foi detida pela PJ, esta quarta-feira, por receitar milhares de medicamentos antidiabéticos para fins de emagrecimento, como o Ozempic.





A profissional de saúde é suspeita de passar receitas de Ozempic a falsos diabéticos. Graça Vargas terá atestado que os utentes eram diabéticos para terem comparticipação de medicamentos para a diabetes, quando o objetivo era emagrecer.



De acordo com a investigação, a médica prescereveu mais de nove milhões de Ozempic.



