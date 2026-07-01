País
Médica que facultava processos de reforma por invalidez detida pela PJ
A Polícia Judiciária deteve a médica de Benavente que facultava processos de reforma por invalidez.
A Polícia Judiciária realizou buscas em Benavente, onde a médica tinha consultório.
Foram detidas quatro pessoas: três médicos, incluindo a médica suspeita de facilitar reformas e outros dois médicos que validavam os procedimentos. Foi também detida uma assistente administrativa.
Foram detidas quatro pessoas: três médicos, incluindo a médica suspeita de facilitar reformas e outros dois médicos que validavam os procedimentos. Foi também detida uma assistente administrativa.
Em abril, a Ordem dos Médicos determinou a abertura de um inquérito a esta médica de Benavente.
O caso, divulgado pela SIC, envolve um alegado esquema em que a médica cobraria cerca de mil euros para viabilizar processos de reforma por invalidez.
Através de uma única empresa pública, a médica terá conseguido que dezenas de trabalhadores se reformassem por invalidez.