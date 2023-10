Médica Rita Sá Machado nomeada nova diretora-geral da Saúde

Rita Sá Machado foi a escolhida por Manuel Pizarro para nos próximos cinco anos ser a responsável máxima pela Direção-Geral de Saúde (DGS).





A médica era conselheira da Organização Mundial da Saúde (OMS) na área das migrações e tinha também funções de chefe de divisão de Epidemiologia e Estatística da DGS. Está assim encontrada a substituta de Graça Freitas.







Rita Sá Machado tem formação em medicina pela Faculdade de Medicina do Porto e atualmente estava a desempenhar funções de conselheira na Organização Mundial de Saúde, na área de saúde e migrações, em Genebra, na Suíça.



Trabalhou também no ministério dos Negócios Estrangeiros e tinha funções também na Direção-Geral de Saúde que agora vai liderar.



“O Ministro da Saúde deseja os maiores sucessos à nova Diretora-geral da Saúde e aproveita este momento para renovar o agradecimento à anterior Diretora, Graça Freitas, pela dedicação e qualidade do trabalho desenvolvido nos vários anos dedicados à instituição e à causa pública”, pode ler-se numa nota do ministério da Saúde.



De acordo com a mesma nota, será aberto um concurso para o cargo de sub-diretor de Saúde.





A Direção-Geral de Saúde foi fundada em 1899, numa altura em que foi necessário combater um surto de peste bubónica na cidade do Porto. Rita Sá Machado é a 21.ª diretora-geral da DGS. Graça Freitas, uma das principais caras no combate à pandemia de covid-19 em Portugal, decidiu no final de 2022 não renovar o seu mandato.