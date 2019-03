Medicamentos feitos a partir de plasma português já estão a ser usados

Os novos fármacos chegaram ao país no final de dezembro, mas até ao início deste mês ainda não tinham sido usados porque faltava aprovar a tabela de preços.



O problema foi ultrapassado, perante a pressão das unidades de saúde para colmatar falhas no fornecimento.



A tabela de preços ainda tem de ser aprovada pela Administração Central do Sistema de Saúde mas, para já, os medicamentos foram entregues aos hospitais públicos à consignação, para que possam fazer face às necessidades.



Esta primeira fase do Plano Estratégico Nacional de Fracionamento do Plasma, de 30 mil litros, vai permitir ao Serviço Nacional de Saúde poupar cerca de 2 milhões de euros.