Medicamentos. Idosos com baixos rendimentos tiveram desconto direto

Foto: Pedro Pina - RTP

Este apoio financeiro prevê o desconto de 50 por cento da parcela não comparticipada pelo Estado no preço dos medicamentos. A medida entrou em vigor no final de setembro.



Antes, os idosos beneficiários do complemento solidário tinham de apresentar as faturas de compra dos medicamentos nos centros de saúde para pedir o reembolso da despesa e aguardar que fosse pago juntamente com a pensão.