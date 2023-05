Medicamentos oncológicos. Dispensa em farmácias no próximo semestre

As farmácias vão poder dispensar medicamentos a doentes oncológicos. O Jornal de Notícias avança, na edição de hoje, que a medida entra em vigor no segundo semestre deste ano. A Ordem dos Farmacêuticos lembra que isto já acontece com fármacos para o cancro da mama.