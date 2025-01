Medicamentos oncológicos. Tribunal de Compras chumba aquisição para o IPO de Lisboa

Foto: IPO/DR

O jornal Público avança que, no acórdão, os juízes justificam o chumbo com o subfinanciamento crónico do Serviço Nacional de Saúde que tem obrigado várias instituições a fazerem despesas para as quais não têm cabimentação.



Os juízes entendem que esse subfinanciamento não pode obrigar o Tribunal de Contas a validar contratos que violem as normas financeiras.



No acórdão, os juízes responsabilizam o Governo pelas consequências deste chumbo.