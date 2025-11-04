Médico Luís Cabral inicia funções à frente do INEM

Foto: João Marques - RTP

Em carta dirigida aos trabalhadores, o presidente cessante defende o atual modelo de emergência pré-hospitalar.



"O modelo português de emergência pré-Hospitalar, que se moldou ao longo destas mais de quatro décadas de desenvolvimento do INEM (e do SIEM), é um valioso ativo Nacional! A sua defesa mereceu uma articulação muito próxima com as lideranças da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Enfermeiros, sendo assinalável e histórica a posição conjunta assumida, que subscrevo", escreve Sérgio Janeiro.



Fala também da necessidade de mais recursos e critica os que têm difamado o nome da instituição.



"Temos um SHEM renovado, aguardamos novas viaturas (tanto de emergência como de serviços gerais) a curto prazo, em execução o adequado levantamento e desenho de sistemas de informação já existentes, com vista à projeção de uma visão integrada para melhorias tecnológicas futuras", salienta.



"O futuro deverá ser encarado com otimismo e união, atento à Voz de quem tem competência e motivação para integrar a Família INEM, e alheio a quem, individualmente ou através de associações/ sociedades de representatividade e idoneidade questionáveis, apenas utiliza a difamação da Marca INEM para autopromoção", remata.