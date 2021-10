Médicos anunciam greve geral de três dias no final de novembro

"A conclusão a que chegamos" é que é "insustentável" continuarem as condições de trabalho dos médicos e a situação do Serviço Nacional de Saúde , afirmou Noel Carrilho, da FNAM."As propostas do Orçamento do Estado são de tal modo insuficientes que mal merecem a nossa consideração", acrescentou, para justificar a decisão de greve."Preferíamos avançar por um processo de negociação séria" mas, "por pressão dos nossos associados", a decisão foi por uma "reivindicação mais dura" de "marcação de uma greve geral de médicos no fim de novembro", explicou Manuel Carrilho.Já Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do SIM, sublinhou que o "objetivo da greve é exigir o financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Passarmos das palavras aos actos"."Em 2020 os médicos deram oito milhões de horas extraordinárias", e "é evidente um pouco por todo o país que os médicos, apesar de todos os esforços feitos, não conseguem aguentar mais", referiu, sublinhando que os profissionais farão a greve "de coração apertado".

"É um grito de alerta", afirmou.







A Ordem dos Enfermeiros marcou por seu lado uma greve para a primeira semana de novembro.