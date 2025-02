Médicos de família. 70% das vagas por preencher

Foto: Nuno Patrício - RTP

O último concurso para recrutamento foi publicado a 27 de dezembro e mais uma vez as entradas estão longe dos objetivos.



Aderiram 63 médicos de família e nove em Saúde Pública. Segundo os dados da Administração Central do Sistema de Saúde, a região Norte registou o maior número de vagas ocupadas seguida de Lisboa e Vale do Tejo e da zona Centro.



No total de vagas, o concurso teve em consideração os 64 recém-especialistas, formados na época especial de 2024, e os recém-especialistas formados em épocas de avaliação anteriores que não tinham vínculo definitivo no SNS. Foram colocados 33.