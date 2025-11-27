Médicos de família avaliam percurso das ULS como "acidentado"

"É impossível fazer um balanço global [destes dois anos] porque há muitas diferenças de unidade para unidade. Já se esperava que isso acontecesse. As realidades são muito distintas. Começa logo porque a nossa cobertura por médicos de família é muito assimétrica. Só isso provoca uma integração muito diferente nos vários locais", avaliou o presidente da APMGF.





Em entrevista à Lusa, nas vésperas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) completar dois anos de cobertura nacional em modelo de ULS, Nuno Jacinto lembrou o grande receio dos cuidados de saúde primários quando esta reforma foi anunciada, de serem engolidos pelos cuidados hospitalares, e é direto.





"Em alguns sítios isso foi evitado, em outros não. As dificuldades não são iguais. Em muitos locais não se terá provado o benefício deste novo modelo de funcionamento e até pode haver situações que ficaram mais complicadas do que antes, nomeadamente a nível de gestão de processos internos, aprovisionamento, recursos humanos, sistemas de informação. Em outros, efetivamente, terá havido ganhos e melhorias" processos", descreveu.





Num diagnóstico por regiões, sem entrar em casos concretos, Nuno Jacinto apontou que "em Lisboa e Vale do Tejo, onde a cobertura por médico de família é menor, tem havido, obviamente, muito mais dificuldades".





Mas o sentido oposto não é totalmente óbvio: "Por outro lado, na região Norte, sabíamos que devido a uma estrutura já forte dos cuidados de saúde primários, muitos procedimentos administrativos, de aprovisionamento de recursos humanos, burocráticos já estavam mais afinados e com a passagem para o ULS essas dificuldades acentuaram-se".





E o presidente da APMGF acrescentou à lista de assimetrias uma terceira realidade: "Nas ULS universitárias, que são muito grandes, há maiores dificuldades e, portanto uma USF [Unidade de Saúde Familiar] ou uma UCSP [Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados] fica claramente mais perdida no meio de toda essa instituição do que ficará, por exemplo, numa ULS do Alentejo ou de Trás-os-Montes".





Sublinhando que o balanço não pode ser homogéneo, Nuno Jacinto tem uma certeza: "As dificuldades podem estar relacionadas com as realidades locais, mas o país tem de encontrar um caminho independentemente de ciclos políticos".





Portugal ficou desde 01 de janeiro de 2024 inteiramente coberto por 39 ULS, numa reorganização anunciada como tendo por objetivo facilitar o acesso das pessoas e a sua circulação entre os centros de saúde e os hospitais.





As ULS integram hospitais e centros de saúde debaixo de uma única gestão.





Paralelamente desapareceram as Administrações Regionais de Saúde.





Neste período a Direção-Executiva do SNS teve três diretores executivos e o país diferentes legislaturas.



"Umas das coisas que na associação repetimos insistentemente é que precisamos de um rumo. Já não digo para o longo prazo, mas pelo menos no curto e no médio prazo. Precisamos de alguma constância. Dissemos desde o início que as ULS, no ponto de vista teórico, têm as suas virtudes. Mas são precisas orientações, acompanhamento, algumas balizas e, paradoxalmente, uma maior autonomia por parte de cada conselho de administração, precisamente para poder dar este papel de relevo, quer aos cuidados de saúde primários, quer aos cuidados hospitalares", analisa Nuno Jacinto.



Conselhos de administração "sem autonomia para coisas básicas", planos de desenvolvimento e organização que "tardam a ser aprovados", mapas de pessoal "por aprovar ou desatualizados" são, para a APMGF, "só algumas das enormes dificuldades na gestão", algo que "obviamente desanima aos profissionais", acrescentou.



"Não há um acompanhamento real. Vão havendo algumas coisas dispersas, mas não há um momento em que nos sentemos todos e se pergunte: `então nos vossos locais quais são as vossas dificuldades?`", disse Nuno Jacinto, deixando um desafio.



"Vamos parar um bocadinho, sentar-nos à mesma mesa, se for preciso até durante vários dias. Todos: tutela, conselhos de administração, profissionais e responder `o que é que é importante? O que é que é preciso para resolver isto?`. Não podemos andar sempre a correr e a inventar soluções em cima do joelho, a criar medidas desconexas umas das outras", concluiu.