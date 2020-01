Médicos de Saúde Pública ameaçam boicotar juntas médicas de avaliação de incapacidade

Foto:Direitos Reservados

A Ordem dos Médicos e os sindicatos estão a ponderar boicotar as juntas médicas de avaliação de incapacidade, porque consideram que os clínicos perdem muito do tempo com tarefas administrativas.