Médicos do Centro denunciam encaminhamento de utentes da Linha SNS24 para urgências

Depois dos casos relatados nos últimos dias por vários hospitais, a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos contactou várias unidades de saúde nesta região do país. De todas essas unidades recebeu a garantia de que a Linha SNS24 está encaminhar para as urgências, sem critério clínico, e em alguns casos apenas para a realização de um teste à covid-19.É uma situação relatada esta tarde à Antena 1, pelo presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes.A Ordem dos Médicos pede formação específica para os colaboradores da Linha SNS24 que está a encaminhar doentes sem sintomas ou com sintomas ligeiros para as urgências dos hospitais em alguns casos apenas para a realização de um teste à covid-19.