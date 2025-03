Médicos e doentes pedem comparticipação da medicação para a obesidade

Mostram que o excesso de peso abrangia já, na altura, mais de 37% dos adultos.



As situações de obesidade atingiam perto dos 16 por cento do total da população.



Doentes e especialistas denunciam uma grave discriminação no acesso a medicamentos para a obesidade e exigem comparticipação urgente.



Apesar de haver mais de cinco fármacos aprovados, nenhum tem apoio do Estado.



Sem tratamento da obesidade os custos atingem mais de mil milhões de euros por ano.