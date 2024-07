Médicos em greve de dois dias. "Ministério não aceitou discutir soluções"

A presidente da FNAM, Joana Bordalo e Sá lamenta na Antena 1 que os médicos não tenham conseguido negociar com a ministra Ana Paula Martins sobre o que é essencial que são os aumentos salariais.A Federação Nacional do Médicos espera que a Saúde tenha um lugar de destaque no próximo Orçamento do Estado.





Carlos cortes diz que a situação pode complicar em breve nos serviços de Saúde.