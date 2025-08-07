Em direto
Médicos, enfermeiros e técnicos de saúde em greve no Algarve

Os médicos, enfermeiros e técnicos de saúde vão estar em greve na região do Algarve. O protesto acontece no pico do verão e numa altura em que, por causa dos turistas, a população mais do que duplica.

A greve foi convocada pela União dos Sindicatos do Algarve da CGTP, para exigir melhores salários e também para alertar para a falta de profissionais no sul do país.

O dirigente sindical André Gomes acusa os sucessivos Governos de ignorarem estes problemas.
André Gomes, do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, destaca a situação limite a que chegaram várias especialidades.
