Médicos, enfermeiros e técnicos de saúde em greve no Algarve
Foto: Online Marketing - Unsplash
Os médicos, enfermeiros e técnicos de saúde vão estar em greve na região do Algarve. O protesto acontece no pico do verão e numa altura em que, por causa dos turistas, a população mais do que duplica.
O dirigente sindical André Gomes acusa os sucessivos Governos de ignorarem estes problemas. André Gomes, do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, destaca a situação limite a que chegaram várias especialidades.