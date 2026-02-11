Médicos internos não podem ser "carne para canhão", argumenta Ordem

Numa audição na Comissão Parlamentar de Saúde, onde hoje foi ouvido sobre as vagas para o internato médico, o bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Carlos Cortes, defendeu que os médicos internos não devem ser colocados onde faltam médicos especialistas porque isso pode trazer "questões de segurança" para os utentes e de esgotamento (`burnout`) para os médicos.

"Desculpem-me a expressão, mas eles não são carne para canhão", disse Carlos Cortes, que apontou a necessidade de "coragem política" para mudar o serviço de urgência: "Senão, vamos ter um SNS (Serviço Nacional de Saúde] a afundar-se permanentemente".

Disse ainda que a opção de colocar todos os recursos no serviço de urgência -- "que são uma porta aberta para quase metade de situações que não são de urgência e emergência" - cria uma "disfunção no internato médico".

Explicou que a pressão atualmente existente nos serviços de urgência acaba por afastar os jovens médicos da escolha de especialidades como, por exemplo, a Medicina Interna, e, quando questionado pelos deputados, respondeu: "O SNS precisa de especialistas e não de médicos sem uma diferenciação".

"Assistimos a mudanças no SNS, nos últimos anos, com maior pressão e maior foco na parte assistencial, e isso tem consequências sobre a formação médica", afirmou.

Carlos Cortes sublinhou o crescimento das vagas identificadas pela OM para a formação de especialistas no SNS, mostrando alguns gráficos que apontam para um aumento de 1.680 (em 2017) para 2.335 (2026) -- "o maior número de sempre".

Lembrou as visitas a serviços que a OM tem realizado nos últimos anos para perceber a realidade da formação médica nestes locais e ajudar a manter as idoneidades atribuídas, sublinhando: "A Ordem dos Médicos está ciente das suas responsabilidades e não pode, perante a identificação de um problema, retirar logo a idoneidade".

"É um dever de responsabilidade e até de cidadania. Mais do que retirar idoneidade, é importante ajudar a resolver a situação", insistiu, exemplificando com o trabalho feito junto do Hospital Amadora-Sintra para manter os médicos especialistas para poder manter a capacidade formativa.