Foto: RTP

Passa a ser possível pagar aos médicos tarefeiros em "situações excecionais" um valor à hora superior ao teto máximo atualmente previsto no Orçamento do Estado para 2025. O valor a pagar por hora aumenta 10 por cento.



Com a chegada dos períodos de férias aumenta a dificuldade em completar as escalas médicas.



Em 2024, o SNS gastou 229,8 milhões de euros com médicos tarefeiros, mas o valor não podia ir além dos 40%.