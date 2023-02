Medida que limita atribuição de licenças de alojamento local pode ser "aperfeiçoada"

Ainda assim, em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, Nuno Fazenda considera que a medida assegura um equilíbrio entre o alojamento local e a habitação porque “o ADN do turismo são os residentes”.Sobre o comportamento do sector em 2023, o secretário de Estado diz que os sinais que existem neste momento são "positivos" e que há "confiança" que vai ser possível ultrapassar os proveitos de 2022 com o contributo de todas as regiões do país. Ainda assim, Nuno Fazenda não garante que não haverá constrangimentos no aeroporto de Lisboa durante o verão, apenas assegura que está a ser tudo feito para que isso não aconteça. Sobre os prejuízos decorrentes da ausência de um novo aeroporto ou de uma nova solução, o secretário de Estado não confirma o número avançado pela CTP num letreiro luminoso colocado na cidade de Lisboa, mas admite que "pode agravar uma restrição ao crescimento do turismo".Em relação à Jornada Mundial da Juventude, o secretário de Estado adiantou que a ASAE já está no terreno a fiscalizar eventuais situações de especulação nos arrendamentos.Apesar dos bons números previstos para o turismo ainda há muitas empresas a precisar de pagar as dividas da pandemia. O programa Consolidar+Turismo recebeu, apenas nos primeiros 9 dias de vigência, 400 pedidos. No total, estão previstos 30 milhões de euros, que poderão ser reforçados se houver essa necessidade.Relativamente à falta de mão de obra no sector, o secretario de Estado considera que é preciso "agilizar" a atribuição dos vistos.Nesta entrevista o secretário de Estado revelou que dentro de 15 dias espera ter as conclusões da inspeção que está a ser feita a todos os Bingos em Portugal e garante: "Vamos analisar e agir em conformidade e não pactuaremos com nenhuma situação de irregularidade". Na sequência dos problemas detetados, Nuno Fazenda admite vir a fazer alterações à legislação existente. As alterações à legislação vão estender-se também aos jogos online, onde há 5 empresas interessadas em investir, para além das 15 operadoras já existentes.Entrevista conduzida por Rosário Lira (Antena1) e Vítor Rodrigues Oliveira (Jornal de Negócios).