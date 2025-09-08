Medidas de apoio às vítimas após o acidende do elevador da Glória

Deverá ser criado um Fundo Municipal de Apoio às vítimas, mas desconhecem-se ainda os montantes envolvidos e como o fundo será financiado.



Será criado um portal da transparência, onde ficará disponível toda a informação sobre o acidente.



Deverá ainda avançar a criação de uma equipa para desenvolver um novo sistema tecnológico que garanta a segurança do elevador.



O vice-presidente da autarquia, Anacoreta Correia, disse que quase todas as propostas foram aprovadas por unanimidade.



Os partidos da oposição criticaram o silêncio de Carlos Moedas e acusaram-no de se esconder atrás do vice-presidente.