Medidas de gestão de combustíveis difíceis de implementar

Um deles está ligado aos incêndios propriamente ditos, o outro, ligado à reconstrução das casas destruídas pelas chamas, decidiu a condenação de "alguns autarcas".



André Batoca diz que "teremos de aguardar serenamente" pela conslusão dos processos.



O advogado lembra que logo após os incêndios de junho e de outubro do mesmo ano, o Executivo implementou diversas alterações legislativas sobre gestão de combustíveis, com "dificuldades para as autarquias".



Estas são medidas que "não estejam a funcionar tão bem" do ponto de vista "prático", por criar uma "teia complexa de responsabilidades".