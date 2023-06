Medidas não funcionam no terreno, lamentam agricultores do Baixo Alentejo

Foto: Jordi Vich Navarro - Unsplash

Em carta aberta enviada à ministra da Agricultura, a Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo diz que o Executivo não está a tomar medidas eficazes de combate à seca no sul do país.