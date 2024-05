Megaoperação da polícia portuguesa e espanhola desmantela rede criminosa de tráfico de meixão

No documento é adiantado que a operação foi conduzida pela Unidade Central de Investigação Criminal (UCIC) da Polícia Marítima, em território português, cujas investigações revelaram estreitas ligações da rede com Espanha, onde a Guardia Civil conduzia fiscalizações paralelas.

"Esta investigação, que decorreu ao longo de dois anos, contou com a detenção em flagrante delito de 21 indivíduos de diversas nacionalidades e a apreensão de cerca de 420 quilogramas (kg) de meixão durante o transporte aéreo, além de 293 kg durante o transporte terrestre, totalizando mais de 800 kg de meixão apreendido no âmbito deste inquérito", lê-se no comunicado.

A AMN destaca que a Guardia Civil acompanhou de perto as atividades da rede criminosa, cooperando ativamente com a Polícia Marítima portuguesa a fim de desmantelar as operações em ambos os países.

"Esta colaboração transfronteiriça é essencial para combater eficazmente o crime organizado, especialmente quando este opera em escala internacional", acrescenta a AMN.

"O desmantelamento desta rede criminosa é um dos exemplos do compromisso das autoridades portuguesas e espanholas na proteção da vida marinha, assim como na luta contra o tráfico ilegal de espécies protegidas. Esta operação representa um importante passo na preservação dos recursos naturais e na salvaguarda do património marítimo comum destes dois países ibéricos", termina a AMN.